Ныряющий «Ульрих» несёт сильнейший мокрый снегопад. В центр России он ворвётся со скоростью автомобиля

Если вам не нравится сегодняшняя погода , значит, вы просто забыли, как бывает поздней осенью. Хотя в Петербурге и так уже пасмурно и ветрено, а «Яндекс» предсказывает рекорд — самое низкое давление 18 ноября за 25 лет, 748 мм рт. ст, всё станет ещё хуже. В выходные до европейской части России доберётся ныряющий циклон «Ульрих».

Как поясняет 18 ноября Центр «ФОБОС» , «Ульрих» сформировался над Гренландским морем на стыке тёплого Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения. Он движется к Скандинавии и первые два дня будет проходить в среднем по тысяче километров за сутки. А в районе Белого моря попадёт в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 км/ч, и станет ещё быстрее. В итоге 20 ноября на скорости около 50 км/ч он выйдет глубоким центром на столичный регион.

«В результате атмосферное давление к 12:00 мск субботы рухнет в барическую пропасть — понизится с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин: барометры покажут 716 мм рт. ст., что почти на 28–30 единиц ниже нормы, а также существенно (на 5–6 единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году и для 20 ноября в Москве составляет 721,8 мм рт. ст. Падение давления за сутки — чрезвычайно интенсивное, около 20 мм рт. ст. — это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с такими небоскрёбами делового центра Москва-Сити, как «Евразия» или «Москва». А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст. То есть это будет ярко выраженная барическая «пила», что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», — объясняют синоптики.



Кроме того, в условиях слабооттепельной погоды «Ульрих» принесёт аномальное количество осадков — до 14–16 мм мокрого снега и дождя, четверть месячного объёма. Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются очень редко. За время существования главной столичной метеостанции ВДНХ, то есть с 1948 года, их фиксировали только трижды: в 1954 году (13,9 мм), в 2004 году (15,2 мм) и в 2010 году (10,5 мм). Другими словами, в субботу в центральных регионах России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.

