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На Большом дорогие машины ставят на пути троллейбусов, даже если рядом есть свободная парковка

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Под окнами итальянского ресторана на Большом проспекте Петроградской стороны продолжают парковать дорогие машины прямо на полосе, выделенной для общественного транспорта. По ней едут троллейбусы, автобусы и маршрутки.

Утром 21 ноября читатель «Фонтанки» заметил там «Мерседес». Водитель в маске и перчатках вышел из машины, чтобы открыть дверь пассажирам. По словам читателя, позавтракать в ресторан приехали две дамы.

Читатель «Фонтанки»

Затем автомобиль проехал чуть дальше и встал ближе к ресторану. При этом на Лахтинской улице рядом с перекрёстком есть свободное парковочное место. Оставляем номера открытыми, чтобы сотрудникам правоохранительных органов было легче найти нарушителя.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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В этом месте, по словам читателя, регулярно паркуются дорогие автомобили. После первой публикации «Фонтанки» с машин начали снимать номера.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (5)

266106605
камеру поставить и автоматически штрафовать... только штрафы должны быть заоблачными для таких уродов.
Дмитрий_1111
Хозяйка слуге сказала где стоять - он там и стоит. Дрессировка нормальная - хороший слуга.
266376699
Жлобы. Машины стоимостью 10 лямов, а за платную парковку удавятся
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