На Большом дорогие машины ставят на пути троллейбусов, даже если рядом есть свободная парковка

Под окнами итальянского ресторана на Большом проспекте Петроградской стороны продолжают парковать дорогие машины прямо на полосе, выделенной для общественного транспорта. По ней едут троллейбусы, автобусы и маршрутки.



Утром 21 ноября читатель «Фонтанки» заметил там «Мерседес». Водитель в маске и перчатках вышел из машины, чтобы открыть дверь пассажирам. По словам читателя, позавтракать в ресторан приехали две дамы.

