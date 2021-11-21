На Большом дорогие машины ставят на пути троллейбусов, даже если рядом есть свободная парковка

Под окнами итальянского ресторана на Большом проспекте Петроградской стороны продолжают парковать дорогие машины прямо на полосе, выделенной для общественного транспорта. По ней едут троллейбусы, автобусы и маршрутки.
Утром 21 ноября читатель «Фонтанки» заметил там «Мерседес». Водитель в маске и перчатках вышел из машины, чтобы открыть дверь пассажирам. По словам читателя, позавтракать в ресторан приехали две дамы.
Читатель «Фонтанки»
Затем автомобиль проехал чуть дальше и встал ближе к ресторану. При этом на Лахтинской улице рядом с перекрёстком есть свободное парковочное место. Оставляем номера открытыми, чтобы сотрудникам правоохранительных органов было легче найти нарушителя.
В этом месте, по словам читателя, регулярно паркуются дорогие автомобили. После первой публикации «Фонтанки» с машин начали снимать номера.