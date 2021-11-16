Водители на Большом оставили свои BMW на пути троллейбусов и ушли в ресторан

Два дорогих автомобиля утром 16 ноября перекрыли выделенную полосу для общественного транспорта на Большом проспекте Петроградской стороны.
Как сообщает читатель «Фонтанки», около 9:20 два водителя оставили свои БМВ в нарушение правил парковки на Большом проспекте, у пересечения с Лахтинской улицей, и ушли завтракать в итальянский ресторан. Автобусам, троллейбусам и маршруткам пришлось потесниться. Почти новую BMW Х5 припарковали прямо на перекрёстке, у «зебры».
По словам читателя, эти BMW паркуют здесь в нарушение ПДД почти ежедневно.
Оставляем госномера автомобилей открытыми, чтобы правоохранительные органы смогли найти нарушителей.