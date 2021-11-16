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Водители на Большом оставили свои BMW на пути троллейбусов и ушли в ресторан

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Два дорогих автомобиля утром 16 ноября перекрыли выделенную полосу для общественного транспорта на Большом проспекте Петроградской стороны.

Как сообщает читатель «Фонтанки», около 9:20 два водителя оставили свои БМВ в нарушение правил парковки на Большом проспекте, у пересечения с Лахтинской улицей, и ушли завтракать в итальянский ресторан. Автобусам, троллейбусам и маршруткам пришлось потесниться. Почти новую BMW Х5 припарковали прямо на перекрёстке, у «зебры».

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По словам читателя, эти BMW паркуют здесь в нарушение ПДД почти ежедневно.

Оставляем госномера автомобилей открытыми, чтобы правоохранительные органы смогли найти нарушителей.

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Комментарии (22)

265839181
Вот как подростка на велосипеде тормознуть они (гиббд) горазды .... а как на среагировать на такие вещи... приехать и забрать машины.... они где то далеко ...
А13579
Очередные д’Артаньясы.
Arkadiy_
Понаехали из омсков
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