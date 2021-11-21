Пенсионерку из Пушкина свозили в Москву, поводили по кафе и обманом забрали более миллиона рублей

Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, в сентябре пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции при Центробанке и заявил, что на нее кто-то оформляет кредит под залог недвижимости. Представитель власти добавил, что занимается расследованием этого преступления, но ему нужна помощь. Он отправил женщину по отделениям банков писать заявления на предоставление кредита. После с жительницей Пушкина связался неизвестный и предложил свою помощь в получении кредита под залог квартиры.

14 ноября пенсионерка собрала все документы и пошла в БЦ «Сенатор», где встретилась со злоумышленниками. Те ей предложили поехать в Москву, чтобы пройти тест на дееспособность. Вернувшись, женщина взяла под залог недвижимости кредит на 1 200 000 рублей. Спустя неделю в кафе «Цех 85» она передала неизвестным 320 тысяч наличными, позже в кафе «Заводные яйца» передала еще полмиллиона. Вечером через терминал отправила на банковские счета 355 тысяч рублей.



Еще через неделю петербурженке вновь позвонил неизвестный и дал задание взять заём в микрофинансовой организации. Женщина не стала спорить — пошла и взяла 35 тысяч, после чего тоже их перевела мошенникам. Сумма ущерба составила 1 250 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

