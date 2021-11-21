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Пенсионерку из Пушкина свозили в Москву, поводили по кафе и обманом забрали более миллиона рублей

72-летняя жительница города Пушкин (пригород Санкт-Петербурга) попалась на удочку мошенников. Они вели ее два месяца и за это время выманили более миллиона рублей. За этот период женщина побывала с обманщиками в Москве и в двух кафе.

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Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, в сентябре пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции при Центробанке и заявил, что на нее кто-то оформляет кредит под залог недвижимости. Представитель власти добавил, что занимается расследованием этого преступления, но ему нужна помощь. Он отправил женщину по отделениям банков писать заявления на предоставление кредита. После с жительницей Пушкина связался неизвестный и предложил свою помощь в получении кредита под залог квартиры.

14 ноября пенсионерка собрала все документы и пошла в БЦ «Сенатор», где встретилась со злоумышленниками. Те ей предложили поехать в Москву, чтобы пройти тест на дееспособность. Вернувшись, женщина взяла под залог недвижимости кредит на 1 200 000 рублей. Спустя неделю в кафе «Цех 85» она передала неизвестным 320 тысяч наличными, позже в кафе «Заводные яйца» передала еще полмиллиона. Вечером через терминал отправила на банковские счета 355 тысяч рублей.

Еще через неделю петербурженке вновь позвонил неизвестный и дал задание взять заём в микрофинансовой организации. Женщина не стала спорить — пошла и взяла 35 тысяч, после чего тоже их перевела мошенникам. Сумма ущерба составила 1 250 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (7)

Банин
В статье непонятно как-то написано: вроде ее попросили как бы участвовать в расследование что ли тайно? Сообщили что кто-то на нее оформляет кредит, а в итоге она сама его оформила? Бред какой-то, впечатление что ищут людей с ментальными проблемами, но дееспособных и свиду вменяемых
266336592
А как назывется банк в котором ей выдавали кредит?
Karl_Ivanovich
Я вообще не отвечаю на звонки с неизвестных мне номеров, а когда предлагают кредит прекращаю общение без комментариев.
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