Джигитовка на «Приоре» и последствия. Грустная история в одном коротком виде

Молодой водитель «Лады Приоры» решил уподобиться модным автоблогерам и изобразить на трассе Хасавюрт-Махачкала джигитовку. Друзья снимали из машины, идущей впереди. Ролик появился в TikTok 20 ноября, при его просмотре трудно сохранять спокойствие.
видео с сайта tiktok.com, пользователь lezgin_oo1
На кадрах белая «Приора» вихляет влево-вправо, двигаясь по дороге. Внезапно водитель теряет управление и врезается в столб. У оператора начинается паника, ему уже не до съемки. «Мои братья!» — восклицает он. Другой товарищ приказывает ему бежать к ним быстрее.
В местных пабликах сообщается, что «Приора» ехала в составе свадебного кортежа. В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы.