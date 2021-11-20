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Джигитовка на «Приоре» и последствия. Грустная история в одном коротком виде

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Молодой водитель «Лады Приоры» решил уподобиться модным автоблогерам и изобразить на трассе Хасавюрт-Махачкала джигитовку. Друзья снимали из машины, идущей впереди. Ролик появился в TikTok 20 ноября, при его просмотре трудно сохранять спокойствие.

видео с сайта tiktok.com, пользователь lezgin_oo1

На кадрах белая «Приора» вихляет влево-вправо, двигаясь по дороге. Внезапно водитель теряет управление и врезается в столб. У оператора начинается паника, ему уже не до съемки. «Мои братья!» — восклицает он. Другой товарищ приказывает ему бежать к ним быстрее.

В местных пабликах сообщается, что «Приора» ехала в составе свадебного кортежа. В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы.

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Комментарии (35)

265055770
Один короткий вид? Или одно короткое видео?
Sonata
Вывод: нужно больше столбов.
hmkv
А нам зачем такая новость?
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