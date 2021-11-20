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Вот и сказочке конец. На Гавайях перекрыли «пивной ручей»

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Власти острова Оаху на Гавайях перекрыли пивной ручей, появившийся из-за утечки пенного с местного завода. Об этом 20 ноября пишет издание The Hawaii News Now.

Теперь у местных жителей меньше повода для радости, а остров стал чуть менее привлекательным для новых туристов. Около недели в долине Вайпио пиво било ключом, как в самых смелых мечтах солиста группы «Дюна». Представители независимой лаборатории FQ Labs по просьбе местной экоактивистки взяли образец жидкости. Выяснилось, что в ней содержится 1,2% спирта и 0,04% сахара.

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