Вот и сказочке конец. На Гавайях перекрыли «пивной ручей»

Власти острова Оаху на Гавайях перекрыли пивной ручей, появившийся из-за утечки пенного с местного завода. Об этом 20 ноября пишет издание The Hawaii News Now.
Теперь у местных жителей меньше повода для радости, а остров стал чуть менее привлекательным для новых туристов. Около недели в долине Вайпио пиво било ключом, как в самых смелых мечтах солиста группы «Дюна». Представители независимой лаборатории FQ Labs по просьбе местной экоактивистки взяли образец жидкости. Выяснилось, что в ней содержится 1,2% спирта и 0,04% сахара.