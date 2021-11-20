На Гавайях нашли «пивной ручей» с высоким содержанием спирта

В долине Вайпио обнаружили ручей, вода в котором распространяла запах алкоголя. Находясь рядом с потоком с закрытыми глазами, можно было ошибочно решить, что вы в пабе, который не проветривали несколько дней.



Как сообщило издание HawaiiNewsNow, представители независимой лаборатории FQ Labs взяли образец жидкости. Выяснилось, что в ней содержится 1,2% спирта и 0,04% сахара.



Власти штата рассказали, что утечка произошла на заводе пивоваренной компании Paradise Beverages, склад которой находится на недалеко от ручья.

