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На Гавайях нашли «пивной ручей» с высоким содержанием спирта

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В долине Вайпио обнаружили ручей, вода в котором распространяла запах алкоголя. Находясь рядом с потоком с закрытыми глазами, можно было ошибочно решить, что вы в пабе, который не проветривали несколько дней.

Как сообщило издание HawaiiNewsNow, представители независимой лаборатории FQ Labs взяли образец жидкости. Выяснилось, что в ней содержится 1,2% спирта и 0,04% сахара.

Власти штата рассказали, что утечка произошла на заводе пивоваренной компании Paradise Beverages, склад которой находится на недалеко от ручья.

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Комментарии (6)

4u6uc
1.2%? вот вы бы нюхнули нашу охоту крепкое....
Свободу Лёхе!
Там.., выше по ручью.., вполне возможно и прилечь бы мог, чтобы напиться, но не тут, где градус аномально мал!..)
Свободу Лёхе!
Прошёл бы мимо этого ручья..) И, даже не пожалел бы, что мимо прошёл..)
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