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Машина полиции, едва не сбившая людей в Петербурге, спешила спасать детей от отца-дебошира

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объяснили спешку патрульного автомобиля, который едва не снес пешеходов в Красном Селе 20 ноября. По информации пресс-службы, машина ехала на заявку об угрозе убийством в семье с тремя детьми.

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«20 ноября около 16:30 в полицию Красносельского района поступило сообщение о семейном скандале. В квартире дома 8/2 по Гвардейской улице города Красное Село мужчина в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно и угрожает супруге ножом, в квартире находятся трое детей в возрасте от 3 до 11 лет», — рассказали в главке полиции.

В ведомстве отметили, что по указанному адресу направился ближайший наряд ДПС. По пути водитель не справился с управлением и выехал на тротуар.

«К счастью, данное ДТП обошлось без пострадавших. По сообщению о семейном скандале прибыл другой наряд полиции. Дебошира обезоружили, задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством)», — объяснили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина полиции, несущаяся на огромной скорости, а затем сносящая ограждение, попала в объектив городских камер видеонаблюдения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

zoera
Водила профи своего дела! Почти угробил несколько человек, так и не добравшись до ожидающих помощь.
AKM
Как-то больше верится, что ехали за водкой.
Денеб
Они спасали от себя людей.... Старались угнать как можно дальше от города.....
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