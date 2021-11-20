Машина полиции, едва не сбившая людей в Петербурге, спешила спасать детей от отца-дебошира

«20 ноября около 16:30 в полицию Красносельского района поступило сообщение о семейном скандале. В квартире дома 8/2 по Гвардейской улице города Красное Село мужчина в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно и угрожает супруге ножом, в квартире находятся трое детей в возрасте от 3 до 11 лет», — рассказали в главке полиции.

В ведомстве отметили, что по указанному адресу направился ближайший наряд ДПС. По пути водитель не справился с управлением и выехал на тротуар.

«К счастью, данное ДТП обошлось без пострадавших. По сообщению о семейном скандале прибыл другой наряд полиции. Дебошира обезоружили, задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством)», — объяснили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.