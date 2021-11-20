FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Красном Селе машина полиции на полной скорости протаранила ограждение и едва не снесла пешеходов

5
Печать

Жители Красносельского района Петербурга обсуждают инцидент с машиной полиции. Днём 20 ноября автомобиль с включенной «люстрой» и звуковым сигналом на полном ходу влетел в ограждение у дома 92 на проспекте Ленина.

На опубликованных кадрах видно, что металлическая конструкция под весом машины не устояла, а пешеходы на тротуаре едва не оказались под колесами. После столкновения из машины вышел сотрудник в форме и второй мужчина в маске. Вероятно, полиция ехала на задержание.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Guest1234
Жаль, что людей, которым дано право превышать скорость и нарушать правила, не учат хотя бы навыкам вождения на скользких покрытиях.
perrkele_sattana
главное, что они были вакцинированы! А то было бы намного хуже, с более тяжелыми последствиями! Слава намордникам!
topa_ru
молодёжЬ
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний