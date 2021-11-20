В Красном Селе машина полиции на полной скорости протаранила ограждение и едва не снесла пешеходов

Жители Красносельского района Петербурга обсуждают инцидент с машиной полиции. Днём 20 ноября автомобиль с включенной «люстрой» и звуковым сигналом на полном ходу влетел в ограждение у дома 92 на проспекте Ленина.

На опубликованных кадрах видно, что металлическая конструкция под весом машины не устояла, а пешеходы на тротуаре едва не оказались под колесами. После столкновения из машины вышел сотрудник в форме и второй мужчина в маске. Вероятно, полиция ехала на задержание.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.