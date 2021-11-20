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Полиция нагрянула на Софийскую овощебазу — нашла 73 нелегала и угнанную машину

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Петербургская полиция провела масштабный рейд на территории овощебазы на Софийской улице. В итоге в отделы были доставлены более 70 человек и раскрыто одно дело.

пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«В профилактическом рейде было задействовано более 220 полицейских. По результатам рейда в полицию было доставлено 78 граждан для административного разбирательства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении 73 иностранцев были составлены протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в РФ. Также была найдена машина, находящаяся в розыске.

Теперь, по информации главка, подобные рейды пройдут в других районах города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

SlawaPiter
Видно наступило время пересмотреть ставки за "крышу", инфляция...
266458272
ПЕТРОГРАД . то же мне новость..приходите вечером в наш многоквартирный дом ..красногвардейский р-он..рядом анклав народный..найдете тех кто успел убежать..без 100 нелегалов точно не уедете.гарантирую. и это только те кто находится в городе вообще не законно..а не тех кто работает без патента.
James Cook
Имитация бурной деятельности
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