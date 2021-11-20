Полиция нагрянула на Софийскую овощебазу — нашла 73 нелегала и угнанную машину

Петербургская полиция провела масштабный рейд на территории овощебазы на Софийской улице. В итоге в отделы были доставлены более 70 человек и раскрыто одно дело.

«В профилактическом рейде было задействовано более 220 полицейских. По результатам рейда в полицию было доставлено 78 граждан для административного разбирательства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении 73 иностранцев были составлены протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в РФ. Также была найдена машина, находящаяся в розыске.