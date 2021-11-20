Стала известна дата прощания с умершим от коронавируса актёром Валерием Гаркалиным

«Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11:00. Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания», — цитирует ректора ТАСС, уточняя , что место погребения пока неизвестно.

Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится во вторник в учебном театре ГИТИСа. Об этом 20 ноября сообщил ректор Института театрального искусства Григорий Заславский.

Гаркалин попал в больницу в Коммунарке с коронавирусом в начале октября. Постепенно его состояние ухудшалось, актеру провели экстренную операцию, однако в субботу стало известно, что народный артист скончался.

Гаркалину было 67 лет. Он снимался в фильмах «Ширли-мырли», «Детки напрокат», в сериале «Моя прекрасная няня» и других. В 2008 году получил звание народного артиста России.