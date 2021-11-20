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Стала известна дата прощания с умершим от коронавируса актёром Валерием Гаркалиным

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Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится во вторник в учебном театре ГИТИСа. Об этом 20 ноября сообщил ректор Института театрального искусства Григорий Заславский.

«Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11:00. Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания», — цитирует ректора ТАСС, уточняя, что место погребения пока неизвестно.

Гаркалин попал в больницу в Коммунарке с коронавирусом в начале октября. Постепенно его состояние ухудшалось, актеру провели экстренную операцию, однако в субботу стало известно, что народный артист скончался.

Гаркалину было 67 лет. Он снимался в фильмах «Ширли-мырли», «Детки напрокат», в сериале «Моя прекрасная няня» и других. В 2008 году получил звание народного артиста России.

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Комментарии (13)

chip1
Еще не известно от чего он умер, от короны или от побочки вроде тромбоза или на сердце осложнения, нам этого не скажут, по причине политической.
zzz34
Очередная жертва вакцинации
Аrenalis
Мой любимый Кроликов....Очень,очень жаль...
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