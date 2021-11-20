Беременность 13-летней петербурженки обернулась двумя уголовными делами для отца ребенка

Спустя месяц СК возбудил второе уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, от которого забеременела юная жительница Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 ноября.
Неразборчивому молодому человеку вменяют половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратные действия, так как парочка встречалась не один раз. Следователи установили, что помимо секса в сентябре у влюбленных был еще контакт на лестнице в доме девочки месяцем позже. Ромео находится под подпиской о невыезде.
Беременная 13-летняя девочка — младшая дочь в многодетной семье. В конце октября мать привела её к гинекологу, где школьнице диагностировали седьмую неделю беременности.