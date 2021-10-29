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Беременна в тринадцать. Младшая дочь из многодетной петербургской семьи может стать мамой

В Петербурге забеременела тринадцатилетняя девочка

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О ранней беременности доложили полиции врачи городского центра охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента» в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днём на прием попала 13-летняя девочка в интересном положении. Подросток на момент посещения гинеколога была уже на седьмой неделе.

Школьница рассказала, что секс у нее был в сентябре с малознакомым юношей. Происходило всё в квартире на Оптиков, в которой она проживает с мамой. Семья девочки, по данным «Фонтанки», многодетная. Мать воспитывает двоих сыновей и троих дочерей, беременная — самая младшая.

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Комментарии (1)

Noisymouse
Городская новость -"воспитывала-воспитывала" мама и довоспитывалась до секса мало-летки с мало-известным.
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