Беременна в тринадцать. Младшая дочь из многодетной петербургской семьи может стать мамой

О ранней беременности доложили полиции врачи городского центра охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента» в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днём на прием попала 13-летняя девочка в интересном положении. Подросток на момент посещения гинеколога была уже на седьмой неделе.



Школьница рассказала, что секс у нее был в сентябре с малознакомым юношей. Происходило всё в квартире на Оптиков, в которой она проживает с мамой. Семья девочки, по данным «Фонтанки», многодетная. Мать воспитывает двоих сыновей и троих дочерей, беременная — самая младшая.

