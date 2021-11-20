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Ещё одна петербурженка заявила о том, что ее изнасиловал водитель маршрутки К-94

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Дело о «маршрутчике-насильнике» в Петербурге пополнилось новым эпизодом. Оперативникам уголовного розыска удалось найти еще одну жертву томящегося в СИЗО мужчины.

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, речь идет о 29-летней женщине, которую якобы заперли в кабине и лишили чести. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В конце октября полиция задержала 49-летнего мужчину. Поводом стало нападение на 44-летнюю жительницу Кудрово. Женщина возвращалась с работы и в районе «Академической» осталась в салоне единственной пассажиркой. Далее, по словам пострадавшей, автобус отклонился от маршрута и остановился у гаражей в районе «Лесной». Водитель заблокировал двери и изнасиловал женщину.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

260858041
Если честь теряется изнасилованием, то это не внутреннее качество человека )) Добрую часть языка пора списывать в музей как анахронизмы, а не юзать в текстах на сайтах. Не Домострой давно.
266690352
На западе Fake Taxi, мы тоже не стоим на месте, встречайте Fake Marshrutka 94
266410437
Вопрос к "Организатору Перевозок" - а зачем нужен такой маршрут который возит 1 пассажира вечером?
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