Ещё одна петербурженка заявила о том, что ее изнасиловал водитель маршрутки К-94

Дело о «маршрутчике-насильнике» в Петербурге пополнилось новым эпизодом. Оперативникам уголовного розыска удалось найти еще одну жертву томящегося в СИЗО мужчины.

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, речь идет о 29-летней женщине, которую якобы заперли в кабине и лишили чести. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В конце октября полиция задержала 49-летнего мужчину. Поводом стало нападение на 44-летнюю жительницу Кудрово. Женщина возвращалась с работы и в районе «Академической» осталась в салоне единственной пассажиркой. Далее, по словам пострадавшей, автобус отклонился от маршрута и остановился у гаражей в районе «Лесной». Водитель заблокировал двери и изнасиловал женщину.