В Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку. Полиция узнала о нападении от подруги

Полиция ищет водителя маршрутного автобуса, который надругался над женщиной в Выборгском районе Петербурга. Принудительное свидание он устроил, не отходя от рабочего места.



Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, 44-летняя жительница Кудрово стала жертвой нападения два дня назад, когда возвращалась с работы. В половине десятого вечера маршрутка забрала её от станции метро «Академическая», в салоне она оказалась в одиночестве. Водитель воспользовался ситуацией.



Проехав несколько остановок, пассажирка заметила, что автобус едет не туда, водитель отклонение от маршрута объяснять не стал. По словам пострадавшей, он заехал к гаражам неподалёку от метро «Лесная», заблокировал двери и изнасиловал её. Запомнилась азиатская внешность преступника.

