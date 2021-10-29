В Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку. Полиция узнала о нападении от подруги

Полиция ищет водителя маршрутного автобуса, который надругался над женщиной в Выборгском районе Петербурга. Принудительное свидание он устроил, не отходя от рабочего места.
Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, 44-летняя жительница Кудрово стала жертвой нападения два дня назад, когда возвращалась с работы. В половине десятого вечера маршрутка забрала её от станции метро «Академическая», в салоне она оказалась в одиночестве. Водитель воспользовался ситуацией.
Проехав несколько остановок, пассажирка заметила, что автобус едет не туда, водитель отклонение от маршрута объяснять не стал. По словам пострадавшей, он заехал к гаражам неподалёку от метро «Лесная», заблокировал двери и изнасиловал её. Запомнилась азиатская внешность преступника.
В полицию женщина не пошла, на следующий день успокаивала подруга. Состояние приятельницы, вероятно, внушало опасения, и та позвонила в экстренную службу проконсультироваться о лекарствах. Информацию довели до полицейских, насильника ищут.
Сотрудникам пострадавшая уточнила, что ехала в автобусе К-94. Маршрут обслуживает «Третий парк». «Фонтанка» обратилась к перевозчику за комментарием.