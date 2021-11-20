В Петербурге задержан начальник службы безопасности «Росинжиниринга». Он стрелял в центре города

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, накануне в рамках уголовного дела о хулиганстве был задержан 39-летний мужчина, представившийся начальником службы безопасности ООО «Росинжиниринг». Оперативники установили, что именно он в пятом часу утра неделю назад выпустил целую обойму из травматического пистолета в сторону оппонента. Тогда в дежурную часть обратился 28-летний житель Приморского района. Он рассказал, что у дома № 51 на Гороховой после словесного конфликта на него напали двое, испортили машину, а после стреляли по нему из черного «Мерседеса». Задержанному избрана мера в виде подписки о невыезде.

В прошлом, по данным «Фонтанки», мужчина зарекомендовал себя как человек неспокойный. В 2013 году в отношении него возбуждали дело о хулиганстве, но затем прекратили по амнистии. В августе 2014 года он оскорбил сотрудника полиции в Александровском парке, но это дело тоже прекратили — в связи с примирением сторон.

«Росинжиниринг» переживает непростые времена. Владелец компании Дмитрий Новиков арестован по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей.