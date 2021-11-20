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В Петербурге задержан начальник службы безопасности «Росинжиниринга». Он стрелял в центре города

Полиция Петербурга нашла того, кто устроил конфликт со стрельбой в центре Петербурга в прошлое воскресенье. Им оказался безопасник из «Росинжиниринга».

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Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, накануне в рамках уголовного дела о хулиганстве был задержан 39-летний мужчина, представившийся начальником службы безопасности ООО «Росинжиниринг». Оперативники установили, что именно он в пятом часу утра неделю назад выпустил целую обойму из травматического пистолета в сторону оппонента. Тогда в дежурную часть обратился 28-летний житель Приморского района. Он рассказал, что у дома № 51 на Гороховой после словесного конфликта на него напали двое, испортили машину, а после стреляли по нему из черного «Мерседеса». Задержанному избрана мера в виде подписки о невыезде.

В прошлом, по данным «Фонтанки», мужчина зарекомендовал себя как человек неспокойный. В 2013 году в отношении него возбуждали дело о хулиганстве, но затем прекратили по амнистии. В августе 2014 года он оскорбил сотрудника полиции в Александровском парке, но это дело тоже прекратили — в связи с примирением сторон.

«Росинжиниринг» переживает непростые времена. Владелец компании Дмитрий Новиков арестован по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Riptide
"Красивые жэнщыны любят падокав. Толька онэ оставляютъ здарових патомкаф."
rt7421656
опять по амнистии отпустят? ждут пока наглухо прибъет кого то?
муматор
так вот оказывается что нужно, чтобы стать начальником СБ!
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