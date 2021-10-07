Конец горнолыжной концессии. На Лубянку увезли владельца "Росинжиниринга" Дмитрия Новикова

Сочи. 2010 год. Президент РФ Дмитрий Медведев (слева на первом плане). Слева направо: вице-премьер РФ Дмитрий Козак, генеральный директор компании «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов Поделиться Поделиться







По информации 47news, в 6:30 утра 6 октября сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Следственного комитета России зашли с обыском к непростому владельцу компании "Росинжиниринг" Дмитрию Новикову. По данным нашего издания, уголовное дело, по которому к Новикову приехали нежданные гости, возбуждено по классической статье мошенничество. В материалах виднеется цифра более полумиллиарда рублей.

Давно не секрет, что деловые успехи Новикова начались после избрания в 2008 году президентом Дмитрия Медведева. Так уж вышло, что Новиков его тренировал, как профессиональный слаломист, в прошлом член сборной СССР по скоростному спуску. Как они познакомились рассказывал Forbes. Тогда Медведев только учился кататься, а через месяц стал главой государства.



Оборот “Росинжиниринга” в прошлом году составил 3 млрд рублей. Компания занимается проектированием и строительством крупных промышленных и спортивных объектов. Разброс от Джубгинской ГЭС, призванной покрыть дефицит электроэнергии перед Олимпиадой в Сочи, до угольного морского терминала в Приморском крае. Но основное поле деятельности все же - создание горнолыжных курортов. Например, в премиальной Красной Поляне. Там же - возведение отеля для "Газпрома". Во Всеволожском районе Ленобласти реализован проект горнолыжного курорта с коттеджным поселком "Охта Парк" с вложениями под 5 млрд.

Одновременно с обыском у Новикова оперативники ФСБ пришли к гендиректору ООО "Северо-Запад Инжиниринг" (СЗИ) Максиму Горелову. Обыск прошел и в офисе компании во Всеволожске.

Предприятие является стороной концессии от 2016 года на реконструкцию крайне изношенного, но питающего часть Всеволожского района Ладожского водовода. Первоначально второй стороной в концессии были муниципалы. За 15 лет инвестор должен был вложить 3,8 миллиарда рублей, извлечь из управления прибыль и передать водовод обратно муниципалам. Но из-за системного недопонимания между участниками концессии в 2019 году место района в соглашении заняла Ленобласть



Как эмоционально говорил Горелов года три назад в разговоре с 47news, "мы думали, будет движение навстречу. Но нас поставили в такие условия и довели до такого состояния, что это игра в одни ворота. На бездействие со стороны администрации района будем отвечать по формальному признаку". С тех пор об успехах не было слышно. Зато теперь слышно.

Никто не сомневался, что Горелов - человек Новикова. 47news рассказывал, что после того, как у концессионеров начались трения, Новиков на совещаниях в правительстве региона был предельно откровенен и раздражён. Как говорят, он даже эмоционально предлагал вернуть ему уже вложенные деньги (более 200 млн) и разорвать отношения. В правительстве терпели, поскольку больше желающих поработать с дырявым наследием СССР не было. Вхождение Новикова в эту изначально непростую историю собеседники областном правительстве связывали с очистными в Кузьмолово, входящими в инфраструктуру Ладожского водовода. Их реконструкция, то есть увеличение мощности, были жизненно необходимы для планов по расширению "Охта Парка".



По сути, СЗИ и создана под концессию. По данным СПАРК-Интерфакс, в прошлом году оборот компании составил 412 млн рублей, прибыль 43 млн. Горелов был директором с момента появления фирмы. Кстати, учредил ее совладелец "Форт Групп" Борис Пайкин, его называли партнёром Новикова. Но вскоре Пайкин из учредителей вышел.

Помимо этого, с того же 2016 года Горелов является и гендиректором “Дубровской ТЭЦ”, питающей теплом Кировский район Ленобласти. 100% долей предприятия принадлежит ООО “Перспектива”, а она принадлежит Горелову. В минувшем году оборот “Дубровской ТЭЦ” составил 684 млн, прибыль 88 млн. В биографии Горелова - руководство с 2007 по 2013 дирекцией южного региона "Газпром социнвест”.

Что касается нынешних злоключений Горелова, то, по данным нашего издания, в постановлении на обыск фигурировала 165 статья УК – "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Как и положено, - в особо крупном размере.

47news известно, что Новикова и Горелова увезли в Москву, и ночь на 7 октября они проведут в изоляторе Лефортово, а потом, скорее всего, их ждет басманное правосудие.



Получается, это только всем казалось, что встреча с Дмитрием Медведевым на лыжах – это плюс.

Получить комментарий в "Росинжиниринг" и "Северо-Запад Инжиниринг" на момент публикации, увы, не удалось. Виктор Смирнов, 47news.ru