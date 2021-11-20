Смольный согласовал облик будущих детсада на севере Петербурга и школы на юге

Власти Петербурга согласовали архитектурно-градостроительный облик двух новых объектов в спальных районах города. Информация об этом появилась на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
Первый объект — здание детского сада на 215 мест, расположенное северо-западнее пересечения Глухарской и Планерной улиц в Приморском районе. Территориально речь идет об участке севернее строящегося жилого комплекса «Нью Тайм». КГА опубликовал иллюстрацию, которая показывает, как будет выглядеть детсад в развертке со всех четырех сторон. Разработчик документации ООО «Кей Эл Плюс».
Второй объект — на юге города, его построят северо-западнее пересечения улицы Доблести и Ленинского проспекта, — общеобразовательная школа на 825 учащихся с бассейном (рядом с ЖК «Огни героев»). Разработчик документации — ОАО «Ленниипроект» М-1.
Согласно данным из реестра открытых данных КГА, облик обоих зданий комитет согласовал 17 ноября.
В 2021 году Заксобрание приняло закон, который обязывает Смольный публиковать данные о выданной градостроительной документации, а также визуализацию будущих зданий. Чтобы отслеживать этапы реализации интересующих проектов и новые стройки, в Петербурге придумали специального телеграм-бота. Что он может и как им пользоваться, рассказывала «Фонтанка».