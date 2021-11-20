FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +1
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Смольный согласовал облик будущих детсада на севере Петербурга и школы на юге

1
Печать

Власти Петербурга согласовали архитектурно-градостроительный облик двух новых объектов в спальных районах города. Информация об этом появилась на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Первый объект — здание детского сада на 215 мест, расположенное северо-западнее пересечения Глухарской и Планерной улиц в Приморском районе. Территориально речь идет об участке севернее строящегося жилого комплекса «Нью Тайм». КГА опубликовал иллюстрацию, которая показывает, как будет выглядеть детсад в развертке со всех четырех сторон. Разработчик документации ООО «Кей Эл Плюс».

ПоделитьсяПоделиться

Второй объект — на юге города, его построят северо-западнее пересечения улицы Доблести и Ленинского проспекта, — общеобразовательная школа на 825 учащихся с бассейном (рядом с ЖК «Огни героев»). Разработчик документации — ОАО «Ленниипроект» М-1.

ПоделитьсяПоделиться

Согласно данным из реестра открытых данных КГА, облик обоих зданий комитет согласовал 17 ноября.

В 2021 году Заксобрание приняло закон, который обязывает Смольный публиковать данные о выданной градостроительной документации, а также визуализацию будущих зданий. Чтобы отслеживать этапы реализации интересующих проектов и новые стройки, в Петербурге придумали специального телеграм-бота. Что он может и как им пользоваться, рассказывала «Фонтанка».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Это ваш смольный нелигитимный,не согласован с жителями города,поэтому там одни воры.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний