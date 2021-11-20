Смертность от коронавируса в России повторила страшный антирекорд

Смертность от коронавируса в России 20 ноября повторила поставленный накануне антирекорд — 1254 человека за сутки, сообщили в федеральном оперштабе.
В Петербурге за сутки в статистику включили 75 смертей, в Москве — 93. В Московской области — 61.
Среди умерших от коронавируса в Петербурге есть и те, кто скончался после вакцинации. Как писала «Фонтанка», с начала пандемии иммунологическая комиссия комздрава рассмотрела 12 случаев смерти вакцинированных в городе на Неве. Тринадцатым станет 59-летний Анатолий Хрычев, который привился, вел здоровый образ жизни, но всё равно погиб в Госпитале для ветеранов войн.