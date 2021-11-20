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Смертность от коронавируса в России повторила страшный антирекорд

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Смертность от коронавируса в России 20 ноября повторила поставленный накануне антирекорд — 1254 человека за сутки, сообщили в федеральном оперштабе.

В Петербурге за сутки в статистику включили 75 смертей, в Москве — 93. В Московской области — 61.

Среди умерших от коронавируса в Петербурге есть и те, кто скончался после вакцинации. Как писала «Фонтанка», с начала пандемии иммунологическая комиссия комздрава рассмотрела 12 случаев смерти вакцинированных в городе на Неве. Тринадцатым станет 59-летний Анатолий Хрычев, который привился, вел здоровый образ жизни, но всё равно погиб в Госпитале для ветеранов войн.

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Комментарии (30)

Cruz
Не далее как вчера зам Собянина А. Ракова хвалилась что все упало на 50 аж процентов. Манипуляции чтобы сдержать недовольство народа
VKuser3931563
Ключевая фраза: "в статистику включили".
Все включается и выключается в строгом соответствии с линией партии и правительства.
Капитан Очевидность2
Там бы наверху уже определились бы с линией партии. А то в одной новости - антирекорд, а одновременно в другой - очередной спад и победа.

https://www.fontanka.ru/2021/11/20/70265756/
"В Смольном «с нескрываемым удовольствием» рапортуют о начале спада четвертой волны коронавируса в Петербурге. Всё благодаря нерабочим дням."
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