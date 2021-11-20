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В Петербурге самое низкое число новых случаев коронавируса почти за две недели

В Петербурге за сутки выявлено 2 637 новых случаев коронавируса. Меньше их было почти две недели назад — 8 ноября, следует из данных федерального оперштаба за 20 ноября.

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Как сообщили в оперштабе, всего по России выявлено 37 120 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Петербург на втором месте в стране. В Москве — 3 239 случаев за сутки.

С начала пандемии в стране заразились больше девяти миллионов человек. Поправилось меньше восьми миллионов.

В Смольном «с нескрываемым удовольствием» рапортуют о начале спада четвертой волны коронавируса в Петербурге. Всё благодаря нерабочим дням. Но эксперты говорят, что справились бы и без них.

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Комментарии (6)

alexA
Известно ведь, что насморк проходит за 14 дней, если лечить, и за 2, если нет. А здесь жонглеры цифрами в принципе.
Капитан Очевидность2
"В Смольном «с нескрываемым удовольствием» рапортуют о начале спада четвертой волны коронавируса в Петербурге. Всё благодаря нерабочим дням."

Клоуны.
Grend
Бессмысленно «регулировать» процессы, неподвластные человеку
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