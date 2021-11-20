В Петербурге самое низкое число новых случаев коронавируса почти за две недели

Как сообщили в оперштабе, всего по России выявлено 37 120 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Петербург на втором месте в стране. В Москве — 3 239 случаев за сутки.

С начала пандемии в стране заразились больше девяти миллионов человек. Поправилось меньше восьми миллионов.