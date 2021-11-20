FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Создатели «Спутника» сказали, когда спадет четвертая волна

4
Печать

Если спад пандемии продолжится еще пару недель, то можно говорить о поправке ситуации с коронавирусом, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — цитирует ученого РИА Новости 20 ноября.

Накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец «с нескрываемым удовольствием» рапортовал о начале спада четвертой волны коронавируса в Петербурге. Всё благодаря нерабочим дням. Но есть мнение, что справились бы и без них.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Uncle
Когда Астра-Зенеку и Пфайзер разрешат?
alexpv
Открою страшную тайну, эпидемии гриппа многие десятилетия ведут себя аналогичным образом. Сначала подъем осенью, потом спад ближе к зиме, иногда с задержками.
Рапортуйте и дальше, скоро зима, потом весна - не забудьте смену этих событий тоже приписать успехам действующей власти))
dragvs
Чиновничья туфта. Значительна только полная победа над коронавирусом, иначе так и будет все ходить по ухудшающейся! спирали. Спасет скорее всего только массовая принудительная вакцинация. Все эти лок-дауны просто разрушение экономики.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний