Создатели «Спутника» сказали, когда спадет четвертая волна

Если спад пандемии продолжится еще пару недель, то можно говорить о поправке ситуации с коронавирусом, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — цитирует ученого РИА Новости 20 ноября.