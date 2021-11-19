СКА потерпел пятое поражение подряд

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл в домашнем матче новосибирской «Сибири» со счетом 1:2. Игра прошла 19 ноября в Петербурге.
Почти весь матч вели, но не удержали минимальное преимущество.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 19, 2021
Уступаем сегодня в Ледовом Сибири - 1:2.#СКАСИБ pic.twitter.com/WBBw1T4e9L
У армейцев с Невы забросить шайбу смог только Андрей Кузьменко (8-я минута), у победителей отличились Илья Морозов (53) и Ник Шор (58).
Это уже пятое подряд поражение для СКА, в предыдущем матче 17 ноября армейцы уступили ярославскому «Локомотиву». После 29 матчей у петербуржцев 39 очков, они занимают третье место в Западной конференции. Следующую игру СКА проведет 21 ноября против ЦСКА в Петербурге.