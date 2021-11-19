СКА потерпел пятое поражение подряд

Когда выигрывает Зенит, болельщики соперника говорят и пишут, что Газпром и лично Миллер всех и все купил в футбольном чемпионате. Ска вроде бы тоже Газпром спонсирует. Только что-то это не сильно помогает СКА побеждать) Ну отправят Брагина на отдых. Дальше что? Они уже кого только не брали. А вообще не хрен было Знарка увольнять. Так с тренерами, которые реально победители не поступают.

Что касается Брагина, мне кажется, его стихия это молодежка. Как бы его не критиковали, а лучше него работать с молодежью у нас никто не умеет пока.