FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

СКА потерпел пятое поражение подряд

2
Печать

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл в домашнем матче новосибирской «Сибири» со счетом 1:2. Игра прошла 19 ноября в Петербурге.

У армейцев с Невы забросить шайбу смог только Андрей Кузьменко (8-я минута), у победителей отличились Илья Морозов (53) и Ник Шор (58).

Это уже пятое подряд поражение для СКА, в предыдущем матче 17 ноября армейцы уступили ярославскому «Локомотиву». После 29 матчей у петербуржцев 39 очков, они занимают третье место в Западной конференции. Следующую игру СКА проведет 21 ноября против ЦСКА в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

K_Lutsky
Когда выигрывает Зенит, болельщики соперника говорят и пишут, что Газпром и лично Миллер всех и все купил в футбольном чемпионате. Ска вроде бы тоже Газпром спонсирует. Только что-то это не сильно помогает СКА побеждать) Ну отправят Брагина на отдых. Дальше что? Они уже кого только не брали. А вообще не хрен было Знарка увольнять. Так с тренерами, которые реально победители не поступают.
Что касается Брагина, мне кажется, его стихия это молодежка. Как бы его не критиковали, а лучше него работать с молодежью у нас никто не умеет пока.
Frank Costello
Молодежка ждет Брагина
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний