СКА проиграл в четвертый раз подряд

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге 17 ноября.
Армейцы с Невы уступили со счетом 1:3. Единственный гол за СКА забил Антон Бурдасов на 46-й минуте. Все три шайбы «Локомотива» на счету Александра Полунина (5, 22, 44).
В третий раз за сезон обыграть Локомотив не получилось. Сражались до конца, но уступаем сегодня в Ледовом - 1:3.#СКАЛОК pic.twitter.com/bQ1EFroR9G— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 17, 2021
Это поражение стало для СКА четвертым подряд. Петербуржцы занимают второе место в Западной конференции.
Следующий матч армейцы проведут 19 ноября также в Петербурге против «Сибири» из Новосибирска.