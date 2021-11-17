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СКА проиграл в четвертый раз подряд

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Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге 17 ноября.

Армейцы с Невы уступили со счетом 1:3. Единственный гол за СКА забил Антон Бурдасов на 46-й минуте. Все три шайбы «Локомотива» на счету Александра Полунина (5, 22, 44).

Это поражение стало для СКА четвертым подряд. Петербуржцы занимают второе место в Западной конференции.

Следующий матч армейцы проведут 19 ноября также в Петербурге против «Сибири» из Новосибирска.

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Комментарии (2)

K_Lutsky
Про Зенит говорят, что Газпром все купил, поэтому Зенит чемпион) СКА тоже Газпром финансирует. Но как-то не особо помогает)
263784231
Шнура пусть позовут - у него есть песен про "хоккейную команду с берегов Невы", может взбодрит...
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