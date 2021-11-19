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СК прекратил дело об истязании пятилетней в детском саду Петербурга. Девочку дёргали за волосы и уши

Следственный комитет не счёл преступными педагогические приёмы уже бывшей воспитательницы детского сада в Красногвардейском районе Петербурга, подопечная которой возвращалась домой с синяками.

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Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, производство по делу в отношении 46-летней бывшей воспитательницы прекращено за отсутствием состава преступления. Женщине вменили истязание несовершеннолетней, когда она работала в детском саду № 35 на улице Маршала Блюхера.

СК возбудил дело по материалам прокурорской проверки в марте. Надзорное ведомство, в которое обратилась мать 5-летней девочки, усмотрело признаки причинения физических или психических страданий. В прокуратуре установили, что воспитательница тянула ребёнка за волосы, ухо, хватала за шею так, что дома родители осматривали кровоподтёки.

Информацию о прекращении уголовного дела «Фонтанке» подтвердила мать девочки. Она рассказала, что, забирая дочь из детсада, видела следы пальцев на её руке, красные пятна на теле, похожие на щипки. Отпечаток на шее девочка объяснила тем, что воспитательница так «бусики сняла». Атмосфера и отношение в группе, уверена она, негативно сказывались на психическом состоянии ребёнка.

«Была экспертиза. На дочь едва глянули и заключили, что физического вреда ей не нанесли», — рассказала она, уточнив, что адвокат сегодня был в прокуратуре, прекращение дела намерены оспорить.

46-летняя сотрудница работала в компенсирующей группе. На её попечении находились дети с особенностями развития. После случившегося место в детском саду № 35 она не сохранила. По словам матери, с уходом воспитательницы дочь стала спокойнее посещать группу, наладился сон.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

spb7771250
Есть такое слово - мусор. Как минимум серьёзная административная там должна была быть.
Денеб
"дети с особенностями развития" - этой фразой всё сказано.....
kapec
В собственном глазу бревна не видит яжмать.
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