Начальник мордовской колонии, где отбывает срок Пол Уилан, задержан по делу о взятке

В поселке Озерный в Мордовии задержали руководителя ИК-17. Предположительно, за получение взятки.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН 19 ноября, по версии следствия, в октябре 2021-го начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от знакомого осужденного. Взамен узнику было обещано общее покровительство.
«Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.
Отметим, в этой колонии отбывает срок гражданин США Пол Уилан, осужденный к 16 годам лишения свободы за шпионаж в России, пишет ТАСС.