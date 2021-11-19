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Начальник мордовской колонии, где отбывает срок Пол Уилан, задержан по делу о взятке

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В поселке Озерный в Мордовии задержали руководителя ИК-17. Предположительно, за получение взятки.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН 19 ноября, по версии следствия, в октябре 2021-го начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от знакомого осужденного. Взамен узнику было обещано общее покровительство.

«Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.

Отметим, в этой колонии отбывает срок гражданин США Пол Уилан, осужденный к 16 годам лишения свободы за шпионаж в России, пишет ТАСС.

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Комментарии (1)

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