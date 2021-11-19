Вакцинируются как не в себя: в Петербурге новый рекорд

Петербуржцы ставят рекорды по темпам вакцинации каждый день. Но город на Неве лишь замыкает вторую десятку по доле вакцинированных.



«Новый рекорд по вакцинации: за четверг первым компонентом вакцины привито 19 810 человек. Всего выполнено 36 229 инъекций. Санкт-Петербург сейчас находится на 20-м месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ», — сообщили в комитете по здравоохранению 19 ноября.



Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов хотел бы добиться темпов в 40 тысяч прививок в сутки.

