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Вакцинируются как не в себя: в Петербурге новый рекорд

Петербург снова побил рекорд по вакцинации от COVID-19

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Петербуржцы ставят рекорды по темпам вакцинации каждый день. Но город на Неве лишь замыкает вторую десятку по доле вакцинированных.

«Новый рекорд по вакцинации: за четверг первым компонентом вакцины привито 19 810 человек. Всего выполнено 36 229 инъекций. Санкт-Петербург сейчас находится на 20-м месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ», — сообщили в комитете по здравоохранению 19 ноября.

Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов хотел бы добиться темпов в 40 тысяч прививок в сутки.

По данным Смольного на 19 ноября, в Петербурге полностью вакцинировались 2,06 млн человек. В запасе еще 521 тысяча доз.

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Комментарии (14)

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Вот и отлично. Может и на новый год всё не закроют.
Я Иванов
Автор статьи колется и нюхает как не в себя? Как можно так пренебрежительно писать о таких важных вещах как вакцинация?
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