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«Не обсуждается». В Минпросвещения ответили на вопрос о QR-кодах для учителей и допуске в школы только привитых детей

Минпросвещения не обсуждает вопрос допуска в школы только привитых от коронавируса детей

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В российских школах не планируют вводить QR-коды для учителей. Об этом 19 ноября заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Этот вопрос не обсуждается», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, ведомство не рассматривает и вопрос о допуске в школы только привитых от COVID-19 детей. «Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем», — цитирует Кравцова ТАСС.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что школы не собираются переводить на дистанционное обучение. При этом он отметил, что все зависит от эпидемиологической ситуации.

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Комментарии (4)

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vader
Значит, точно введут.
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