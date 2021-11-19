«Не обсуждается». В Минпросвещения ответили на вопрос о QR-кодах для учителей и допуске в школы только привитых детей

В российских школах не планируют вводить QR-коды для учителей. Об этом 19 ноября заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Этот вопрос не обсуждается», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Кроме того, ведомство не рассматривает и вопрос о допуске в школы только привитых от COVID-19 детей. «Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем», — цитирует Кравцова ТАСС.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что школы не собираются переводить на дистанционное обучение. При этом он отметил, что все зависит от эпидемиологической ситуации.