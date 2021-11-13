Минпросвещения пока не планирует переводить школьников на удаленку

Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.



«Планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и не будет. Всё зависит от эпидемической ситуации», — заявил министр.



Он также добавил, что в отдельных регионах власти всё-таки могут переводить школьников на удаленку в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.

