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Минпросвещения пока не планирует переводить школьников на удаленку

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Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«Планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и не будет. Всё зависит от эпидемической ситуации», — заявил министр.

Он также добавил, что в отдельных регионах власти всё-таки могут переводить школьников на удаленку в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту, что режим нерабочих дней позволил снизить число заболеваний COVID-19 среди студентов и преподавателей. Случаев коронавируса стало на 33 % меньше. При этом он отметил, что в условиях пандемии высшие учебные заведения могут самостоятельно определять формат своей работы.

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Комментарии (1)

polinmole
Минпросвещения пока не планирует переводить школьников на удаленку, потому что бюджетные деньги на дистанционное образования растворились в бездонных карманах чиновников от Минпросвещения.
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