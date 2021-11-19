Всеволожский горсуд решил не арестовывать руководителя и сотрудницу пансионата, в котором погибла 96-летняя блокадница

Всеволожский горсуд в Ленобласти отказал следствию в ходатайстве о заключении под стражу гендиректора частного пансионата «Зеленая долина». В ночь с 16 на 17 ноября там скончалась пенсионерка-блокадница.



Как сообщает 47news 19 ноября, в качестве меры пресечения руководителю избрали подписку о невыезде. Под подписку также отпустили и 51-летнюю сиделку. СК вменяет обоим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Ранее в коттедже ДНТ «Поляна-2», где размещался частный пансионат, с проверкой побывали прокуратура и МЧС. В доме не обнаружили пожарную сигнализацию и эвакуационный выход, дверные проемы не соответствовали стандартам.

