Всеволожский горсуд решил не арестовывать руководителя и сотрудницу пансионата, в котором погибла 96-летняя блокадница

Всеволожский горсуд в Ленобласти отказал следствию в ходатайстве о заключении под стражу гендиректора частного пансионата «Зеленая долина». В ночь с 16 на 17 ноября там скончалась пенсионерка-блокадница.
Как сообщает 47news 19 ноября, в качестве меры пресечения руководителю избрали подписку о невыезде. Под подписку также отпустили и 51-летнюю сиделку. СК вменяет обоим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в коттедже ДНТ «Поляна-2», где размещался частный пансионат, с проверкой побывали прокуратура и МЧС. В доме не обнаружили пожарную сигнализацию и эвакуационный выход, дверные проемы не соответствовали стандартам.
Один из участников ревизии отметил, что внутри могли разместить больше 15 человек. Отдельной кухни в здании нет. Вероятно, еду доставляли. В целом, добавил собеседник издания, в доме чисто.
«Фонтанка» писала, что в ночь с 16 на 17 ноября в частном пансионате для пожилых «Зеленый квартал» произошла трагедия: 51-летняя сиделка завезла в лифт без ограждения кресло-каталку с 96-летней подопечной и нажала на кнопку, кресло с пожилой женщиной перевернулось, и ее голова оказалась зажатой между шахтой и платформой. От полученных травм пенсионерка скончалась.
СК области возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».