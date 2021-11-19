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Всеволожский горсуд решил не арестовывать руководителя и сотрудницу пансионата, в котором погибла 96-летняя блокадница

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Всеволожский горсуд в Ленобласти отказал следствию в ходатайстве о заключении под стражу гендиректора частного пансионата «Зеленая долина». В ночь с 16 на 17 ноября там скончалась пенсионерка-блокадница.

Как сообщает 47news 19 ноября, в качестве меры пресечения руководителю избрали подписку о невыезде. Под подписку также отпустили и 51-летнюю сиделку. СК вменяет обоим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в коттедже ДНТ «Поляна-2», где размещался частный пансионат, с проверкой побывали прокуратура и МЧС. В доме не обнаружили пожарную сигнализацию и эвакуационный выход, дверные проемы не соответствовали стандартам.

Один из участников ревизии отметил, что внутри могли разместить больше 15 человек. Отдельной кухни в здании нет. Вероятно, еду доставляли. В целом, добавил собеседник издания, в доме чисто.

«Фонтанка» писала, что в ночь с 16 на 17 ноября в частном пансионате для пожилых «Зеленый квартал» произошла трагедия: 51-летняя сиделка завезла в лифт без ограждения кресло-каталку с 96-летней подопечной и нажала на кнопку, кресло с пожилой женщиной перевернулось, и ее голова оказалась зажатой между шахтой и платформой. От полученных травм пенсионерка скончалась.

СК области возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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