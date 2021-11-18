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Петербургская блокадница погибла в лифте пансионата для пожилых

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после гибели 96-летней петербурженки в лифте пансионата под Сертолово. Задержаны сиделка и директор заведения.

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Трагедия в частном пансионате для пожилых «Зеленый квартал» произошла во Всеволожском районе, как сообщает 18 ноября издание 47news, в ночь с 16 на 17 ноября. По данным СК области, 51-летняя сиделка довезла до лифта 96-летнюю подопечную, жительницу Петербурга, завезла кресло-каталку на платформу лифта без ограждения. После этого она нажала кнопку, и лифт поехал на второй этаж.

Во время движения кресло с пожилой женщиной перевернулось, она упала. Голова пожилой петербурженки оказалась зажатой между шахтой и платформой. Полученные травмы привели к смерти женщины.

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Погибшая зарегистрирована в Приморском районе Петербурга, но в последнее время до переезда в пансионат (туда её привез сын) жила под Гатчиной. Её имя есть в памятном списке жителей блокадного Ленинграда.

СК области возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директор пансионата и сиделка задержаны. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Частный пансионат «Зеленый квартал» входит в орбиту сети учреждений для пожилых людей «Персона Грата». Согласно данным СПАРК, петербургское ООО «Персона Грата» зарегистрирована шесть лет назад. Единственным владельцем компании является Светлана Журавлёва. Она же — совладелец фирм по уходу за пожилыми «Наследие» и «Парус».

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Комментарии (5)

vvivanov
а почему только вопросы к сиделке и директору? почему нет лиц от прооверяющих органов и тех кто проверяет эти самые органы?
Аппаратчик мокрой классификации
Это не лифт, это подъемник. И он вряд-ли предназначен для транспортировки людей.
Тоси-боси
соболезнования родным.... пережить блокаду и так умереть, просто дичь какая-то. сиделку под суд!
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