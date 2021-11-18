Петербургская блокадница погибла в лифте пансионата для пожилых

Трагедия в частном пансионате для пожилых «Зеленый квартал» произошла во Всеволожском районе, как сообщает 18 ноября издание 47news, в ночь с 16 на 17 ноября. По данным СК области, 51-летняя сиделка довезла до лифта 96-летнюю подопечную, жительницу Петербурга, завезла кресло-каталку на платформу лифта без ограждения. После этого она нажала кнопку, и лифт поехал на второй этаж.



Во время движения кресло с пожилой женщиной перевернулось, она упала. Голова пожилой петербурженки оказалась зажатой между шахтой и платформой. Полученные травмы привели к смерти женщины.