В Центре Гамалеи не исключили допуска иностранных вакцин от коронавируса в Россию

Ведущий сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи заявил о возможности допуска на российский рынок иностранных препаратов от COVID-19. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.



«Конечно. Мое мнение — чем больше вакцин, тем лучше», — так Дмитрий Щебляков ответил на вопрос о возможности допуска других вакцин от COVID-19 в РФ.



По его словам, комбинация разных препаратов может дать «хорошие результаты» по защите от коронавируса. Центр им. Гамалеи уже проводил тесты комбинаций с иностранными вакцинами, например с AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.

