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В Центре Гамалеи не исключили допуска иностранных вакцин от коронавируса в Россию

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Ведущий сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи заявил о возможности допуска на российский рынок иностранных препаратов от COVID-19. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.

«Конечно. Мое мнение — чем больше вакцин, тем лучше», — так Дмитрий Щебляков ответил на вопрос о возможности допуска других вакцин от COVID-19 в РФ.

По его словам, комбинация разных препаратов может дать «хорошие результаты» по защите от коронавируса. Центр им. Гамалеи уже проводил тесты комбинаций с иностранными вакцинами, например с AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.

Росздравнадзор ранее подчеркнул, что ввоз на территорию РФ и применение вакцин от COVID-19, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещены.

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Комментарии (4)

тов
"Ну заплатят процентик, тогда пропустим их в эту страну.

Должны же понимать чья это территория"
Савва Морозов
гы-гы, ждём, как антиваксеры будут жижей называть все остальные.
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