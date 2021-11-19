FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

«Не только в России, но и в других странах». В Центре Гамалеи рассказали, что от «Cпутника V» никто не умирал

В НИЦЭМ им. Гамалеи не зарегистрировали ни одного летального случая после прививки «Спутником V»

10
Печать

Случаев смерти от прививок препаратом против коронавируса «Спутник V» не зарегистрировано, рассказал заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Он также подчеркнул, что опирается не только на российский опыт, но и на практику других стран.

«У нас не зарегистрировано ни одного случая [смерти], который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией. Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине, и у нас там нет <...> смертельных случаев. То есть у нас есть независимая экспертиза, которая есть в Венгрии, Аргентине, которая есть в разных странах», — пояснил эксперт 19 ноября на III Московском конгрессе кардиологов (цитата по ТАСС).

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «Спутник V» до конца года.

11 августа прошлого года президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре имени Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Mikkä Kårhunen
может в самом центре никто и не умер,а вот что творится за его пределами одному богу известно
confident
"В Центре Гамалеи рассказали, что от «Cпутника V» никто не умирал" - Так у нас на заборах тоже много всего пишут. И что же верить всему?
262224921
Как они уже достали. Ну и еолитесь своей гамалеей в своем центре.
Обеспечьте лучше россиян достойной жизнью. Если Гинзбург не помнит , то напомню , что и до пандемии жизнь в России вряд-ли можно было назвать достойной для большинства Россиян .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний