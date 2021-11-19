Случаев смерти от прививок препаратом против коронавируса «Спутник V» не зарегистрировано, рассказал заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Он также подчеркнул, что опирается не только на российский опыт, но и на практику других стран.
«У нас не зарегистрировано ни одного случая [смерти], который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией. Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине, и у нас там нет <...> смертельных случаев. То есть у нас есть независимая экспертиза, которая есть в Венгрии, Аргентине, которая есть в разных странах», — пояснил эксперт 19 ноября на III Московском конгрессе кардиологов (цитата по ТАСС).
Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «Спутник V» до конца года.
11 августа прошлого года президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре имени Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна.
«Не только в России, но и в других странах». В Центре Гамалеи рассказали, что от «Cпутника V» никто не умирал
В НИЦЭМ им. Гамалеи не зарегистрировали ни одного летального случая после прививки «Спутником V»
Случаев смерти от прививок препаратом против коронавируса «Спутник V» не зарегистрировано, рассказал заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Он также подчеркнул, что опирается не только на российский опыт, но и на практику других стран.