Губернатор Калининградской области Алиханов снова заболел коронавирусом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заразился COVID-19. Об этом 19 ноября сообщил пресс-секретарь правительства региона Дмитрий Лысков, пишет РИА Новости.



По его словам, Алиханов сдал положительный ПЦР-тест накануне командировки в Москву. Глава региона чувствует себя нормально, «симптомов почти не наблюдается». Сейчас губернатор находится на изоляции на своем рабочем месте, добавил Лысков.



«Фонтанка» писала, что Алиханов сделал укол «ЭпиВакКороной» в декабре 2020 года и заболел коронавирусом через шесть дней вместе со своей семьей. А летом 2021-го он ревакцинировался «Спутником V».