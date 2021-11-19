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Губернатор Калининградской области Алиханов снова заболел коронавирусом

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заразился COVID-19. Об этом 19 ноября сообщил пресс-секретарь правительства региона Дмитрий Лысков, пишет РИА Новости.

По его словам, Алиханов сдал положительный ПЦР-тест накануне командировки в Москву. Глава региона чувствует себя нормально, «симптомов почти не наблюдается». Сейчас губернатор находится на изоляции на своем рабочем месте, добавил Лысков.

«Фонтанка» писала, что Алиханов сделал укол «ЭпиВакКороной» в декабре 2020 года и заболел коронавирусом через шесть дней вместе со своей семьей. А летом 2021-го он ревакцинировался «Спутником V».

Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию из-за того, что в кругу его близких подтвердился COVID-19.

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