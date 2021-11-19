Московские власти не видят мест для намаза в метро

Власти Москвы не считают возможным размещение молельных комнат в общественном транспорте, в том числе в метрополитене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.



«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», — сказали 19 ноября в пресс-службе.

Кроме того, собеседник издания отметил, что предложений о появлении молельных комнат в общественном транспорте ранее не поступало и никаких переговоров об их открытии не ведется.