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Московские власти не видят мест для намаза в метро

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Власти Москвы не считают возможным размещение молельных комнат в общественном транспорте, в том числе в метрополитене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», — сказали 19 ноября в пресс-службе.

Кроме того, собеседник издания отметил, что предложений о появлении молельных комнат в общественном транспорте ранее не поступало и никаких переговоров об их открытии не ведется.

Ранее главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов в интервью РИА Новости предложил создать в Москве места для намаза на станциях метро и в торговых центрах.

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Комментарии (6)

asgard
Они там нормальные вообще?
hedgehog_
так у них еще метро2 есть. там точно можно
tochilshik
еще не хватало. вот поляки молодцы. зверькам весь набор спецсредств.
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