«Чаще всего нет национальной подоплеки». Муфтий Москвы призвал не рассказывать в СМИ о религиозной принадлежности преступников

Упоминание в СМИ национальности или религиозности преступников может формировать негативный облик всего народа или конфессии, считает главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.



«На мой взгляд, преступник есть преступник, это просто индивидуум, человек с именем или фамилией. Чаще всего нет национальной или религиозной подоплеки: он не совершает преступление от имени нации или религии», — заявил Аляутдинов 19 ноября в интервью РИА Новости.



По словам муфтия Москвы, в противном случае указывать национальность или принадлежность к какой-либо конфессии стоит и по отношению к людям, отличившимся хорошими поступками.



Он отметил, что зачастую приезжие идут на преступления из-за соблазна свободы и развлечений, которых нет на родине: азартных игр, спиртных напитков и прочего. Чаще всего, считает муфтий, перед пороками не могут устоять люди, которые не имеют духовного стержня.



«В связи с этим наличие в Москве легальных мечетей, молельных комнат пошло бы на пользу нашему городу. Это повысит общую и духовную культуру приезжих. Мы уже фактически открыли для них границы, дальше мы должны помочь им адаптироваться, но и не потерять национальные и религиозные основы», — подчеркнул муфтий Москвы.



Ранее Аляутдинов предложил создать места для намаза на станциях метро и в торговых центрах.

