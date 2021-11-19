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«Чаще всего нет национальной подоплеки». Муфтий Москвы призвал не рассказывать в СМИ о религиозной принадлежности преступников

Лидер мусульман Москвы считает, что не нужно акцентировать внимание на национальности преступников

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Упоминание в СМИ национальности или религиозности преступников может формировать негативный облик всего народа или конфессии, считает главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

«На мой взгляд, преступник есть преступник, это просто индивидуум, человек с именем или фамилией. Чаще всего нет национальной или религиозной подоплеки: он не совершает преступление от имени нации или религии», — заявил Аляутдинов 19 ноября в интервью РИА Новости.

По словам муфтия Москвы, в противном случае указывать национальность или принадлежность к какой-либо конфессии стоит и по отношению к людям, отличившимся хорошими поступками.

Он отметил, что зачастую приезжие идут на преступления из-за соблазна свободы и развлечений, которых нет на родине: азартных игр, спиртных напитков и прочего. Чаще всего, считает муфтий, перед пороками не могут устоять люди, которые не имеют духовного стержня.

«В связи с этим наличие в Москве легальных мечетей, молельных комнат пошло бы на пользу нашему городу. Это повысит общую и духовную культуру приезжих. Мы уже фактически открыли для них границы, дальше мы должны помочь им адаптироваться, но и не потерять национальные и религиозные основы», — подчеркнул муфтий Москвы.

Ранее Аляутдинов предложил создать места для намаза на станциях метро и в торговых центрах.

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Комментарии (5)

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...... а кто та толпа чернявых малолеток на видео, сбивающихся уже в банды в Москве ?
--- Новые драки с участием приезжих произошли в Москве и Подмосковье (Русская весна)
читатель№1
помнится, Енус-бек Евкуров (глава Ингушетии) и российский офицер, воевавший в Сербии (за сербов) сказал после событий на Манежке: "кавказская пословица - на чьей арбе едешь, те песни и поешь". В древние времена за неуважение к чужому дому, выпячивание "своих норм" лишали жизни, поскольку это считалось высшей формой хамства. Категорически нельзя потакать, порочная тенденция. Сегодня им строят мечети, завтра горит Нотр-Дам
тов
В америке смешно, бежит коп за подозреваемым и по рации спрашивает, он черный или белый. А ему отвечают, не можем сказать, это нарушит его права.
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