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Выращивали наркотики, хранили телефоны. СК возбудил дело о халатности должностных лиц саратовской колонии, не уследивших за осужденными

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц исправительной колонии №7 саратовского управления ФСИН. Им вменяют халатность и превышение полномочий, сообщает 19 ноября пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в колонии выращивали наркосодержащие растения, хранили наркотики, «спиртосодержащую жидкость», телефоны, гарнитуры к ним и другие предметы, запрещенные в учреждениях ФСИН. В этом усмотрели отсутствие контроля и надзора за осужденными со стороны администрации.

Ранее сообщалось, что некоторые осуждённые в Саратовской области препятствуют проверкам в колониях, которые центральный аппарат ФСИН инициировал после сообщений о пытках. Зафиксированы провокации и нападения на проверяющих.

«Наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии № 7, где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков кустарного производства, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы», — рассказывает ФСИН.

Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания осенью после публикации в Интернете видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Во ФСИН признают, что обстановка обострилась из-за значительных просчётов, допущенных прежним руководством, которое ослабило контроль за режимом в подведомственных учреждениях. «В результате в колониях за 9 месяцев 2021 года совершено 34 преступления, 11 раз осужденные нападали на сотрудников учреждений», — отметили в ведомстве.

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Комментарии (2)

houspi
Был слабый контроль? Не верю, скорее активное содействие.
Dimitry Antonov
Вот интересно как получается, видеоматериалы с пытками почему-то отправлялись и хранились в архивах ФСИН и ФСБ, а руководство виновато только в халатности - недосмотрели за зеками.
Заключенные занимались пытками других заключенных исключительно по собственной инициативе?
Настало время удивительных версий и историй...
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