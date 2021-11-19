Выращивали наркотики, хранили телефоны. СК возбудил дело о халатности должностных лиц саратовской колонии, не уследивших за осужденными

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц исправительной колонии №7 саратовского управления ФСИН. Им вменяют халатность и превышение полномочий, сообщает 19 ноября пресс-служба регионального СК.



По версии следствия, в колонии выращивали наркосодержащие растения, хранили наркотики, «спиртосодержащую жидкость», телефоны, гарнитуры к ним и другие предметы, запрещенные в учреждениях ФСИН. В этом усмотрели отсутствие контроля и надзора за осужденными со стороны администрации.



Ранее сообщалось, что некоторые осуждённые в Саратовской области препятствуют проверкам в колониях, которые центральный аппарат ФСИН инициировал после сообщений о пытках. Зафиксированы провокации и нападения на проверяющих.



«Наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии № 7, где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков кустарного производства, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы», — рассказывает ФСИН.



Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания осенью после публикации в Интернете видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Во ФСИН признают, что обстановка обострилась из-за значительных просчётов, допущенных прежним руководством, которое ослабило контроль за режимом в подведомственных учреждениях. «В результате в колониях за 9 месяцев 2021 года совершено 34 преступления, 11 раз осужденные нападали на сотрудников учреждений», — отметили в ведомстве.

