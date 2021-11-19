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Сбившая трёх детей москвичка не согласна на колонию-поселение, она обжаловала приговор

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Восемнадцатилетняя Валерия Башкирова, осуждённая на 5 лет за наезд на трёх детей в московском районе Солнцево, обжаловала приговор. Об этом 19 ноября сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря ОНК (общественных наблюдательных комиссий) Москвы Алексея Мельникова, посетившего девушку в СИЗО №6 Москвы.

Башкирова рассказала, что подала апелляционную жалобу после того, как решение суда обжаловала прокуратура. «К приговору, который вынес суд, я была примерно готова. И если бы прокурор не стал его обжаловать, то и мы бы не стали», — процитировал её слова правозащитник.

Она просит до рассмотрения жалобы не отправлять её в другой регион. «Башкирова, как и другие осуждённые судами первой инстанции, просит не этапировать её из Москвы до рассмотрения апелляционных жалоб. Мы такие просьбы поддерживаем, потому что заключённые, оказавшись на этапе, лишаются возможности готовиться к защите в вышестоящем суде», — заявил правозащитник.

Кроме того, девушка хочет встретиться с православным священником. «В прошлом месяце она исповедалась и причастилась и теперь очень просит снова о такой встрече», — рассказал Мельников.

16 июля 19-летняя Башкирова на «Мазде» сбила трёх детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Солнцево. Двое умерли в больнице. Солнцевский суд Москвы назначил ей пять лет колонии-поселения и запретили управлять автомобилем на 2,5 года. Прокуратура Москвы обжаловала приговор с рекомендацией осудить Башкирову на шесть лет в колонии общего режима, лишить прав на три года и удовлетворить гражданские иски, заявленные потерпевшими, в полном объёме.

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Комментарии (2)

Мillemelle
мало дали, очень мало....
Karl111
за убийство двух детей по году колонии поселения?
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