Не из пробирки. Ученые подтверждают, что «родиной» коронавируса стал рынок в Ухане

Наиболее вероятным местом происхождения коронавируса можно считать рынок в китайском городе Ухань, выяснили ученые из США. Таким образом, возможность его лабораторного происхождения опровергается, следует из публикации в журнале Science.
В частности, в исследовании говорится, что первой вирусом заразилась продавщица морепродуктов — она заболела 11 декабря. Раньше первым инфицированным считался 41-летний мужчина, не связанный с рынком напрямую.
При этом, говорят ученые, нет ничего странного, что не все из первых заболевших имели очевидную связь с рынком. Вирус быстро распространяется бессимптомно, поэтому через несколько «передач» отследить первоисточник уже трудно.
Ранее в США заявили, что Китай, судя по всему, не разрабатывал коронавирус как биологическое оружие. Ранее разведка признала, что не имеет достаточных данных, чтобы определить, возник ли SARS-CoV-2 естественным образом или стал результатом утечки из лаборатории в Ухане.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. При этом первые заболевшие были связаны с местным рынком морских продуктов. В начале января 2020 года в КНР объявили, что причиной вспышки болезни стал новый вид коронавируса. В марте 2020 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции носит характер пандемии.