Не из пробирки. Ученые подтверждают, что «родиной» коронавируса стал рынок в Ухане

Наиболее вероятным местом происхождения коронавируса можно считать рынок в китайском городе Ухань, выяснили ученые из США. Таким образом, возможность его лабораторного происхождения опровергается, следует из публикации в журнале Science.



В частности, в исследовании говорится, что первой вирусом заразилась продавщица морепродуктов — она заболела 11 декабря. Раньше первым инфицированным считался 41-летний мужчина, не связанный с рынком напрямую.



При этом, говорят ученые, нет ничего странного, что не все из первых заболевших имели очевидную связь с рынком. Вирус быстро распространяется бессимптомно, поэтому через несколько «передач» отследить первоисточник уже трудно.

