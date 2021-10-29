В США считают, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие

Разведсообщество США полагает, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биологическое оружие. Утверждения о том, что коронавирус был обнаружен ранее ноября 2019-го за пределами КНР, вызывают у специалистов скепсис.



«Мы считаем, что вирус не является результатом разработки биологического оружия и большинство ведомств (разведки) считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генно-модифицирован», — 29 октября сообщило РИА Новости, ссылаясь на опубликованный в пятницу доклад о происхождении вируса.