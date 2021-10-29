В США считают, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие

Разведсообщество США полагает, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биологическое оружие. Утверждения о том, что коронавирус был обнаружен ранее ноября 2019-го за пределами КНР, вызывают у специалистов скепсис.
«Мы считаем, что вирус не является результатом разработки биологического оружия и большинство ведомств (разведки) считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генно-модифицирован», — 29 октября сообщило РИА Новости, ссылаясь на опубликованный в пятницу доклад о происхождении вируса.
Ранее разведка признала, что не имеет достаточных данных, чтобы определить, возник ли коронавирус естественным образом или стал результатом утечки из лаборатории в Ухане.
31 декабря 2019-го власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. При этом первые заболевшие были связаны с местным рынком морских продуктов. В начале января 2020-го в КНР объявили, что причиной вспышки болезни стал новый вид коронавируса. В марте 2020-го глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции носит характер пандемии.