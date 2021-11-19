В Петербурге рухнула госпитализация с COVID-19 и готовятся сворачивать коронавирусные койки

«Ситуация всё-таки разрешается, — заявил Лисовец 19 ноября на пресс-конференции в ТАСС. — За четыре прошедших дня уменьшилось число госпитализированных взрослых пациентов в наши стационары. В сравнении с пиковой неделей, которая предшествовала нерабочим дням, — на 44% поступивших стационары. Уменьшается и число болеющих детей, что проявляется в росте числа свободных коек. Более 20% свободных коек есть в стационарах для взрослых и примерно такое же число коек в стационарах, которые оказывают помощь детям».



Также глава комздрава сообщил, что в планах ведомства, при сохранении тенденции, рассматривать оперативно вопрос о перепрофилировании многопрофильных больниц с коронавируса на плановую работу.



«Период нерабочих дней убедительно доказал свою эффективность в плане снижения госпитализации и заболеваемости», — резюмировал Лисовец.



В Петербуге накануне свернули 600 коек — в «Ленэкспо» и Госпитале для ветеранов войн.

