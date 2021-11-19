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Транспортная полиция показала гонки за катерами по закрытым для навигации рекам Петербурга

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Сезон маломерной навигации в Петербурге завершён, причалы увезли зимовать, но не все готовы сушить вёсла. За десять дней транспортные полицейские поймали семерых нарушителей городских запретов.

Видеозапись с патрулирования 19 ноября опубликовало Управление на транспорте МВД по СЗФО. Как сообщили в ведомстве, с 8-го числа, когда было объявлено о завершении навигации по рекам и каналам, в акваториях Невы, Большой и Малой Невы остановлены семь судоводителей. Младшему из них 25 лет, старшему — 44 года.

УТ МВД России по СЗФО

Один из нарушителей управлял катером, который не прошёл техосмотр. За что получил протокол по статье 11.8 КоАП РФ. Остальных записали и отпустили, материалы на них ушли в комитет по транспорту. В перспективе протоколы по статье городского закона 43–3 — «Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах».

В качестве санкций для граждан предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Сезон навигации по рекам Петербурга для маломерных судов завершен с 8 ноября. Исключение сделали только для заплыва Дедов Морозов, который проходил 13 ноября.

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