Транспортная полиция показала гонки за катерами по закрытым для навигации рекам Петербурга

Сезон маломерной навигации в Петербурге завершён, причалы увезли зимовать, но не все готовы сушить вёсла. За десять дней транспортные полицейские поймали семерых нарушителей городских запретов.



Видеозапись с патрулирования 19 ноября опубликовало Управление на транспорте МВД по СЗФО. Как сообщили в ведомстве, с 8-го числа, когда было объявлено о завершении навигации по рекам и каналам, в акваториях Невы, Большой и Малой Невы остановлены семь судоводителей. Младшему из них 25 лет, старшему — 44 года.