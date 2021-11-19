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Конгресс США готовит проект резолюции о непризнании выборов в России

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Двое конгрессменов США — Стив Коэн и Джо Уилсон — внесли в палату представителей предложение не признавать президента РФ Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Как уточняется в пресс-релизе, опубликованном 19 октября, резолюция отмечает «нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно».

Как утверждается в документе, принятые в 2020 году поправки к Конституции РФ якобы противоречат российским законам и международным обязательствам. «Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», — говорится в проекте резолюции (цитата по РИА Новости).

Отметим, что даже в случае одобрения конгрессменами, данный документ будет носить лишь рекомендательный характер. Тем временем американские СМИ уточняют, что перспективы принятия резолюции в палате представителей остаются под вопросом.

В Совете Федерации и Госдуме уже прокомментировали проект резолюции Конгресса США о непризнании Путина президентом, назвав это очередной попыткой вмешательства в выборы в РФ.

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Комментарии (36)

BobCat2
Один дед долго создавал локальные напряженности, и теперь наконец его заметили и стали отвечать в том же духе... Пока правда в легкой форме.
f0ntan
Пусть они там решают что хотят. Но в 2024 Путин избираться и не будет. У нас в конституции есть запрет на 2 срока подряд. А сейчас у Путина проходит второй, а точнее - четвертый. В 2024 будет избран президентом Шойгу
***_555
Прикиньте, у них там парламент - место для дискуссий. Много всякого разного обсуждают.
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