Конгресс США готовит проект резолюции о непризнании выборов в России

Двое конгрессменов США — Стив Коэн и Джо Уилсон — внесли в палату представителей предложение не признавать президента РФ Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.



Как уточняется в пресс-релизе, опубликованном 19 октября, резолюция отмечает «нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно».



Как утверждается в документе, принятые в 2020 году поправки к Конституции РФ якобы противоречат российским законам и международным обязательствам. «Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», — говорится в проекте резолюции (цитата по РИА Новости).

