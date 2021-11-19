FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Петербург между двумя циклонами. Новый «Волкер» расстроит метеочувствительных людей

Аномальное низкое давление ожидается в Петербурге

Едва проводив на восток один циклон, Санкт-Петербург и Ленинградская область 19 ноября окажутся во власти передней части следующего облачного вихря.

0
Печать

Атмосферное давление продолжит падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «Фобос». Метеозависимым людям стоит уделять повышенное внимание своему самочувствию.

Мы можем полюбоваться голубым небом в разрывах между облаками именно благодаря смене циклонов. Метеорологи называют это погодой с неустойчивыми прояснениями. При этом очень тепло — до плюс 5 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
ПоделитьсяПоделиться

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус уточняет, что приближающийся циклон немецкие синоптики назвали «Волкер». Он несёт мокрый снег и дождь. Сегодня — в небольшом количестве. «Добавлю, что именно «Волкер» и станет причиной субботней непогоды: нас ждут сильный ветер, очень низкое атмосферное давление и обилие осадков в виде мокрого снега и дождя, и все это при совсем не зимних +2…+4 градусах», — добавляет Леус. Ранее в «Фобосе» сообщали о циклоне «Ульрих».

Сильные перепады давления ожидаются на огромной территории Европейской части России. Многие могут почувствовать недомогание. Пациентам с обычным высоким давлением может грозить как гипертония, так и гипотония. Советы врача, на что обратить внимание в такие дни, читайте на «Докторе Питере».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний