Петербург между двумя циклонами. Новый «Волкер» расстроит метеочувствительных людей

Атмосферное давление продолжит падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, сообщает центр «Фобос». Метеозависимым людям стоит уделять повышенное внимание своему самочувствию.
Мы можем полюбоваться голубым небом в разрывах между облаками именно благодаря смене циклонов. Метеорологи называют это погодой с неустойчивыми прояснениями. При этом очень тепло — до плюс 5 градусов.
Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус уточняет, что приближающийся циклон немецкие синоптики назвали «Волкер». Он несёт мокрый снег и дождь. Сегодня — в небольшом количестве. «Добавлю, что именно «Волкер» и станет причиной субботней непогоды: нас ждут сильный ветер, очень низкое атмосферное давление и обилие осадков в виде мокрого снега и дождя, и все это при совсем не зимних +2…+4 градусах», — добавляет Леус. Ранее в «Фобосе» сообщали о циклоне «Ульрих».
Сильные перепады давления ожидаются на огромной территории Европейской части России. Многие могут почувствовать недомогание. Пациентам с обычным высоким давлением может грозить как гипертония, так и гипотония. Советы врача, на что обратить внимание в такие дни, читайте на «Докторе Питере».