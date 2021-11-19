Петербуженка спасалась от кредитов с помощью ФСБ и скамейки, а в итоге осталась без квартиры и 7 миллионов

Скамейка, как в шпионском фильме, стала местом передачи денежных средств от жительницы Красносельского района «сотрудникам ФСБ», спасавшим её от взятых кредитов. В истории, кроме семи миллионов, обманом оказалось всё.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 ноября, 79-летняя петербурженка пришла со своей болью в полицию 18 ноября около 16 часов. Она месяц ждала, пока «сотрудники ФСБ» вернут ей 6,8 млн рублей.



По предварительной информации, неизвестные, которые представлялись сотрудниками спецслужбы, начали звонить жительнице улицы Доблести в середине июля. Она уверили женщину, что некие злодеи оформили на нее сразу несколько кредитов в разных банках. И попросили пенсионерку о помощи в их поимке. Для этого пожилой женщине нужно было участвовать якобы в фиктивной сделке по купле-продаже её квартиры. «Операцию» завершили 27 октября: пенсионерка обналичила деньги после сделки — 6 миллионов 800 тысяч рублей, положила их в пакет, вышла из дома и повесила его на скамейку у парадной своего дома. Вернувшись в квартиру, она в окно увидела, как к скамейке подошел мужчина в черных куртке и штанах, лицо которого прикрывала медицинская маска, взял пакет и ушел.

