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Петербуженка спасалась от кредитов с помощью ФСБ и скамейки, а в итоге осталась без квартиры и 7 миллионов

Мошенники обманули пенсионерку на улице Доблести на 7 млн рублей

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Скамейка, как в шпионском фильме, стала местом передачи денежных средств от жительницы Красносельского района «сотрудникам ФСБ», спасавшим её от взятых кредитов. В истории, кроме семи миллионов, обманом оказалось всё.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 ноября, 79-летняя петербурженка пришла со своей болью в полицию 18 ноября около 16 часов. Она месяц ждала, пока «сотрудники ФСБ» вернут ей 6,8 млн рублей.

По предварительной информации, неизвестные, которые представлялись сотрудниками спецслужбы, начали звонить жительнице улицы Доблести в середине июля. Она уверили женщину, что некие злодеи оформили на нее сразу несколько кредитов в разных банках. И попросили пенсионерку о помощи в их поимке. Для этого пожилой женщине нужно было участвовать якобы в фиктивной сделке по купле-продаже её квартиры. «Операцию» завершили 27 октября: пенсионерка обналичила деньги после сделки — 6 миллионов 800 тысяч рублей, положила их в пакет, вышла из дома и повесила его на скамейку у парадной своего дома. Вернувшись в квартиру, она в окно увидела, как к скамейке подошел мужчина в черных куртке и штанах, лицо которого прикрывала медицинская маска, взял пакет и ушел.

Лишь через месяц женщина поняла, что стала жертвой обманщиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4, УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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Комментарии (3)

Athair
Неужели детей нет? Или не общалась?
Я отцу периодически напоминаю про мошенников - "Если кто-то звонит и что-то требует сделать, сначала перезвони мне - обсудим. Спешить некуда, подождут.".

Насчет ограничений - сложный вопрос, как #яжюрист, я против - если человек дееспособен, то ограничивать его в распоряжении имуществом нельзя. А принудительное ограничение дееспособности - вещь очень опасная, как карательная психиатрия...
LiChaBaTa
Пора государству серьезно и быстро задуматься о создании специальных комиссий (контроля) при переходе права собственности у людей старше определенного возраста. Других способов хоть как-то защитить пожилых людей от таких психологических схем я, как профессионал рынка недвижимости, не вижу.
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