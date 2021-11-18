Петербург поставил новый рекорд по вакцинации

Введение QR-кодов подстегивает вакцинацию в Петербурге. Как сообщили 18 ноября в комитете здравоохранения города, за минувшую среду первый компонент вакцины получили 21139 человек. Всего же было сделано 35913 инъекций.



Это новый рекорд, предыдущий был установлен 12 ноября — тогда за сутки первым компонентом привились 23139 человек, а всего сделали 35765 уколов. Кроме того, в комздраве подчеркнули, что в Петербурге увеличивается количество мобильных пунктов вакцинации — теперь их 50. Там напомнили, что такие пункты предназначены в первую очередь для людей 60+.

