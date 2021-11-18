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Петербург поставил новый рекорд по вакцинации

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Введение QR-кодов подстегивает вакцинацию в Петербурге. Как сообщили 18 ноября в комитете здравоохранения города, за минувшую среду первый компонент вакцины получили 21139 человек. Всего же было сделано 35913 инъекций.

Это новый рекорд, предыдущий был установлен 12 ноября — тогда за сутки первым компонентом привились 23139 человек, а всего сделали 35765 уколов. Кроме того, в комздраве подчеркнули, что в Петербурге увеличивается количество мобильных пунктов вакцинации — теперь их 50. Там напомнили, что такие пункты предназначены в первую очередь для людей 60+.

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Комментарии (4)

vader
Как только будет пройден порог в 60% вакцинированных, мышеловка захлопнется. Ничего нельзя будет без кода. Вообще ничего.
Hutu
Рекорд за рекордом.... А народ всё заражается.... И мрёт, как мухи.....
alexadmin
Не проводил ли кто-нибудь корреляционного исследования на тему вакцинации и количества расчлененки в городе? А то меня терзают сомнения.
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