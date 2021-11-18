Горсуд Петербурга отменил приговор главреду FinNews по делу о вымогательстве

Городской суд Петербурга рассмотрел жалобы и представление на приговор Василеостровского райсуда в отношении Владимира Шевченко – основателя и главного редактора портала FinNews – по делу о вымогательстве у «Россельхозбанка».
Как сообщает 18 ноября объединенная пресс-служба городских судов, Шевченко и его защитник настаивали на отсутствии состава преступления, просили отменить приговор и оправдать фигуранта. Как рассказал «Фонтанке» сам журналист, прокуратура отказалась от апелляционной жалобы прямо в суде.
«Апелляционная коллегия приговор отменила, направив дело на новое рассмотрение, в ином составе», — говорится в сообщении пресс-службы.
В марте Шевченко освободили из заключения по сроку с учётом времени содержания под стражей, домашнего ареста и запрета определённых действий. Ранее его приговорили к 3 годам колонии общего режима с лишением права заниматься журналистикой, связанной с обзором финансово-экономической деятельности банков и банковских учреждений, сроком на 2 года.
Главред FinNews стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве в феврале 2019 года. По версии следствия, за нераспространение сведений, порочащих репутацию, Шевченко требовал свыше миллиона рублей от руководства «Россельхозбанка». Сам же он утверждал, что не шантажировал представителей финансовой организации, а лишь пытался договориться о размещении платных публикаций на своём портале.