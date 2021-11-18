Горсуд Петербурга отменил приговор главреду FinNews по делу о вымогательстве

Городской суд Петербурга рассмотрел жалобы и представление на приговор Василеостровского райсуда в отношении Владимира Шевченко – основателя и главного редактора портала FinNews – по делу о вымогательстве у «Россельхозбанка».

Как сообщает 18 ноября объединенная пресс-служба городских судов, Шевченко и его защитник настаивали на отсутствии состава преступления, просили отменить приговор и оправдать фигуранта. Как рассказал «Фонтанке» сам журналист, прокуратура отказалась от апелляционной жалобы прямо в суде.

