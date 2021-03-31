Суд отпустил на свободу главреда FinNews. Он отсидел положенное

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении основателя и главного редактора портала FinNews Владимира Шевченко, признанного виновным по п. «г» ч. 2 ст.163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).



Как сообщили 31 марта в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, с учётом зачёта времени содержания под стражей, домашнего ареста и запрета определённых действий от фактического отбытия наказания в виде лишения свободы медиаменеджер освобождён по сроку.



Ранее Шевченко было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима с лишением права заниматься журналистикой, связанной с обзором финансово-экономической деятельности банков и банковских учреждений, сроком на 2 года.

