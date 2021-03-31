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Суд отпустил на свободу главреда FinNews. Он отсидел положенное

Главред FinNews Владимир Шевченко признан виновным в вымогательстве и освобождён судом по сроку после содержания под стражей

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении основателя и главного редактора портала FinNews Владимира Шевченко, признанного виновным по п. «г» ч. 2 ст.163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).

Как сообщили 31 марта в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, с учётом зачёта времени содержания под стражей, домашнего ареста и запрета определённых действий от фактического отбытия наказания в виде лишения свободы медиаменеджер освобождён по сроку.

Ранее Шевченко было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима с лишением права заниматься журналистикой, связанной с обзором финансово-экономической деятельности банков и банковских учреждений, сроком на 2 года.

«Фонтанка» писала, что главред FinNews стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве в феврале 2019 года. По версии следствия, за нераспространение сведений, порочащих репутацию, Шевченко требовал свыше миллиона рублей от руководства «Россельхозбанка». Сам же он утверждал, что не шантажировал представителей финансовой организации, а лишь пытался договориться о размещении платных публикаций на своём портале.

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