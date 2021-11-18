Ресторатор Александр Затуливетров, протестовавший против QR-кодов, продал бизнес в Петербурге

Петербургский ресторан «МыЖеНаТы» сменил владельцев. Как сообщил в Facebook его основатель Александр Затуливетров 18 ноября, он продал заведение команде кофейни «Маленький Двойной» на Кадетской линии Васильевского острова — Элине и Сергею Лукьянович и Марине и Виктории Тихоновым. «В «МыЖеНаТы» будут развивать кофейную историю, то, что у нас получалось плохо», — отметил предприниматель.
Сумму сделки он не назвал, но отметил, что, по его расчетам, новые владельцы смогут окупить вложения за полтора года.
Ранее Александр Затуливетров, прославившийся протестами против локдауна во время первой волны COVID-19, заявил, что хочет продать свой ресторан «МыЖеНаТы» и запустить бизнес в Кении, а в перспективе стать гражданином этой страны. О том, как пандемия коронавируса повлияла на это решение, читайте в материале «Фонтанки».