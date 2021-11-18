Ресторатор Александр Затуливетров, протестовавший против QR-кодов, продал бизнес в Петербурге

Петербургский ресторан «МыЖеНаТы» сменил владельцев. Как сообщил в Facebook его основатель Александр Затуливетров 18 ноября, он продал заведение команде кофейни «Маленький Двойной» на Кадетской линии Васильевского острова — Элине и Сергею Лукьянович и Марине и Виктории Тихоновым. «В «МыЖеНаТы» будут развивать кофейную историю, то, что у нас получалось плохо», — отметил предприниматель.



Сумму сделки он не назвал, но отметил, что, по его расчетам, новые владельцы смогут окупить вложения за полтора года.

