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Живущей под Петербургом медведице Маше помогли. Теперь у нее есть прививки, вода и сухая берлога

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Медведице Маше, живущей в СНТ «Белоостров» Всеволожского района Ленобласти, стало намного комфортнее — теперь в ее берлоге есть вода и отремонтированная крыша. Об этом 18 ноября сообщили в управлении Росприроднадзора по СЗФО.

«Животное вакцинировано против бешенства. В искусственной берлоге отремонтирована крыша. Теперь осадки не попадают в вольер. Оборудована поилка, что обеспечивает постоянный доступ животного к питьевой воде», — заявили в ведомстве.

Росприроднадзор

Отмечается, что все это сделал владелец медведицы по предписанию Росприроднадзора.

Нарушения выявили весной этого года. В момент осмотра у медведицы не было воды, отсутствовали прививки, идентификационная метка и паспорт, а в ее вольер попадал дождь.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
В знак благодарности она весной туриста сожрет.
266129085
pr код надо сделать, а то в цирк не пустят
07A
Даже Маша вакцинировалась!!!
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