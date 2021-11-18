Живущей под Петербургом медведице Маше помогли. Теперь у нее есть прививки, вода и сухая берлога

Медведице Маше, живущей в СНТ «Белоостров» Всеволожского района Ленобласти, стало намного комфортнее — теперь в ее берлоге есть вода и отремонтированная крыша. Об этом 18 ноября сообщили в управлении Росприроднадзора по СЗФО.



«Животное вакцинировано против бешенства. В искусственной берлоге отремонтирована крыша. Теперь осадки не попадают в вольер. Оборудована поилка, что обеспечивает постоянный доступ животного к питьевой воде», — заявили в ведомстве.

