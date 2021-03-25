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Медведица Маша ютится в тесноте в садоводстве под Петербургом. Хозяина наказали

Инспекторы Росприроднадзора остались недовольны условиями содержания бурой медведицы Маши в садоводстве «Белоостров» под Петербургом.

Фото пресс-службы управления Росприроднадзора по СЗФО
Фото пресс-службы управления Росприроднадзора по СЗФО
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Как сообщает 25 марта 47news со ссылкой на пресс-службу управления Росприроднадзора по СЗФО, во время проверки в Юкках (Всеволожский район) выяснилось, что Маша живёт в тесном вольере, туда затекает вода, а питьевой воды при этом животному не хватает. Вход в клетку не закрывался на замок с ключом, а значит медведица могла выйти на улицу.

Сотрудники ведомства обязали владельца Маши до 20 мая улучшить условия её содержания. Составлен административный протокол по статье «Нарушение правил пользования объектами животного мира». Максимальная санкция для хозяина — штраф в размере 1000 рублей.

Отбирать Машу у хозяина не будут, отмечает издание. С января 2020 года диких животных официально запрещено содержать в неволе, но медведица в садоводстве «Белоостров» появилась намного раньше.

Фото пресс-службы управления Росприроднадзора по СЗФО
Фото пресс-службы управления Росприроднадзора по СЗФО

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Комментарии (5)

Nafanka
Только мне кажется, что Юкки и Белоостров немного в разных местах находятся?!
Защитникам животных на контроль... Пусть вольер сделает хотя бы 5х10 м2...
263836471
Откуда взялась эта медведица у "хозяина"?
K_Lutsky
Медведице не повезло. Люди придумали закон. Но таких как она в этот закон включить забыли... Интересно, если б хозяина со зверем поменять местами, что бы он сказал....)
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