Как сообщает 25 марта 47news со ссылкой на пресс-службу управления Росприроднадзора по СЗФО, во время проверки в Юкках (Всеволожский район) выяснилось, что Маша живёт в тесном вольере, туда затекает вода, а питьевой воды при этом животному не хватает. Вход в клетку не закрывался на замок с ключом, а значит медведица могла выйти на улицу.

Сотрудники ведомства обязали владельца Маши до 20 мая улучшить условия её содержания. Составлен административный протокол по статье «Нарушение правил пользования объектами животного мира». Максимальная санкция для хозяина — штраф в размере 1000 рублей.